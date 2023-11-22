“الذهب” يتراجع متأثراً باستقرار الدولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجلت أسعار الذهب تراجعا (الأربعاء)، إلى أقل من 2000 دولار مع استقرار الدولار بعد انخفاضه على مدى الأيام القليلة الماضية، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي “المركزي الأمريكي” بلغ نهاية دورة التشديد النقدي حدت من هبوط كبير للمعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1996.79 دولار للأوقية بعدما وصل في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى 2007.29 دولار، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي أيضا 0.1% إلى 1998.80 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.79 دولار للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 931.34 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1072.35 دولار.

وكان الدولار قد تماسك أمام عملات رئيسية أخرى بعدما تراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر في الجلسة السابقة، ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

واتفق مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعهم الأخير حول السياسة النقدية على المضي قدما “بحرص” ورفع أسعار الفائدة فقط إذا تراجع التقدم على صعيد كبح التضخم.