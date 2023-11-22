شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مواد البناء ترتفع 20% لتسجل 6.2 مليار دولار أول 9 أشهر من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري لمواد البناء أن إجمالى صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء للفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 بقيمة وقدرها 6 مليارات و279 مليون دولار مقارن بنفس الفترة لعام 2022 بقيمة قدرها 5 مليارات و228 مليون دولار بزيادة بنسبة 20%.

شهدت قيمة صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء المصرية نموا بنسبة 18% خلال الـ 8 أشهر من 2023، لتسجل 5،58 مليار دولار في مقابل 4،72 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وسجلت قطاعات الصناعات المعدنية ارتفاع بنسبة 20% لتبلغ 3.777 مليون دولار في مقابل 3.135 مليار دولار، وقطاعات مواد البناء بنسبة 14% لتبلغ 1.803مليار دولار في مقابل 1.585مليار دولار.

وسيطرت إيطاليا على 10% من إجمالي صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء المصرية خلال الفترة من «يناير- أغسطس 2023» لتسجل 561 مليون دولار فى مقابل 449 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنمو 25%.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني بقائمة أكبر 10دول مستوردة لمواد البناء المصرية بقيمة 445 مليون دولار في مقابل 516 مليون دولار بتراجع 14%.

وقفزت قيمة صادرات مصر من مواد البناء لسويسرا بنسبة 34620% لتبلغ 157مليون دولار في مقابل 452 ألف دولار، ولتركيا لنحو 407 ملايين دولار في مقابل 149مليون دولار بنسبة 174%، ولرومانيا لنحو 167 مليون دولار في مقابل 59 مليون دولار بنمو 184%.