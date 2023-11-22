شكرا لقرائتكم خبر عن 24 % زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ودول الكوميسا عام 2022 بنسبة 24٪.
وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 84.8% من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي:
ليبيا: بلغــت قيمــة الصـادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 34.3 % من إجمالي التكتل.
السودان : بلغـت قيمــة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 26.2% من إجمالي التكتل.
كينيا: بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 10.0 % من إجمالى التكتل.
تونس : بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 8.6 % من إجمالى التكتل.
جيبوتي :بلغت قيمة الصادرات (173 مليون دولار) بنسبه 4.9% من إجمالى التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:
لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (335 مليون دولار) بنسبة 29.4%من اجمالي أهم السلع.
أسمدة بلغت قيمة الصادرات ( 305 مليون دولار ) بنسبة 26.8% من اجمالي أهم السلع .
وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات ( 210 مليون دولار ) بنسبة 18.4 % من اجمالي أهم السلع .
واضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة إجمالي الواردات من دول الكوميسا 1887 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1319مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 43.1 %.
وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 92.6 % من إجمالي هذا التكتل.
وجاء التوزيع النسبى لأهم واردات مصر ودول الكوميسا عام 2022 وجاء ترتيب الدول كالتالي:
الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبـه 27.8 % من إجمالي التكتل.
السودان: بلغـت قيمـــة الـواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 26.8% من إجمالي التكتـل.
زامبيا : بلغــت قيمــة الــواردات (314 مليون دولار) بنسبه 16.6 % من إجمالي التكتل.
كينيـا :بلغــت قيمــة الــواردات (308 مليون دولار) بنسبه 16.3% من إجمالى التكتل.
ليبيا : بلغت قيمة الواردات (89 مليون دولار) بنسبه 4.7% من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:
نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (838 مليون دولار) بنسبة 52 % من اجمالي أهم السلع.
بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 299 مليون دولار ) بنسبة 18.5 % من اجمالي أهم السلع.
حيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 206مليون دولار ) بنسبة 12.8 % من اجمالي أهم السلع .
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