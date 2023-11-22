شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعي العقارات والإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء بقيادة أسهم شركات الإعلام والعقارات، وقفز سهم سيج للبرمجيات لمستوى قياسي بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية سنوية قوية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بعد تعاملات هادئة إلى حد كبير حتى الآن هذا الأسبوع.

وكانت أسهم العقارات الأفضل أداء بارتفاع 0.7 %، فيما زادت أسهم وسائل الإعلام 0.5 %.

وقفز سهم سيج 7 % لتتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد ارتفاع 18 % في أرباح التشغيل الأساسية لعام كامل. وبدعم من توسع الهوامش إلى 20.9 %، قالت الشركة البريطانية إنها ستستمر في الزيادة هذا العام.

كما قفز سهم تيسن كروب الألمانية 5 % بعد إعلان نتائجها.

وتراجع سهم كينج فيشر لمستلزمات تطوير المنازل 5.8 % بعد تخفيض توقعات أرباح العام بأكمله للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

