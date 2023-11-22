شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية: تطوير مستمر لقدرات المهنين لتحقيق استدامة بأسواق المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، الاجتماع التوجيهي للجنة الأسواق النامية والناشئة"GEMC"، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على اسواق المال والتي تنظمها وتستضيفها الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر الجارى.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية استدامة عملية تطوير وبناء القدرات وتعزيز عملية الحوار والدفع نحو مزيد من التعاون بين أعضاء اللجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تسهم في تعزيز الدور الذي تلعبه أسواق المال في دعم النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن اللجنة تأخذ في اعتبارها كافة التطورات المرتبطة بالأبعاد التكنولوجية والمناخية لتضمينها فى تقاريرها وأوراق عملها ليتم وضعها موضع التنفيذ والمتابعة فى أسرع وقت ممكن.

تعد لجنة الاسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال وتترأسها مصر للدورة الثانية على التوالي، والتي تعد بمثابة إشادة وتقدير دولي للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية مصر في أعمال وأنشطة المنظمة الدولية رفيعة المستوى والتي تضع وتتابع تنفيذ سياسات ومقترحات تدعم تطوير قدرات أسواق المال في العالم.