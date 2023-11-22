شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تسند مهام تركيب العدادات لـ"شعاع" بشمال القاهرة لخفض نسبة الفقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام عفيفى، إسناد مهام تركيب العدادات للمشتركين إلى شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءات عدادات الكهرباء، وذلك بهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بالشركة وتجنب التلاعب فى مهمات الشبكة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة شعاع بدأت فى تولى مهام تركيب العدادات للمشتركين بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء منذ عدة أيام ، كاشفا أن هذا القرار جاء نتيجة لنقص العمالة بقطاع الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تركيب العدادات بواسطة شركة شعاع بشمال القاهرة يعتبر مرحلة أولى تمهيدا لتعميم هذه التجربة بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، موضحا أنه من المقرر أن يتم إطلاق تطبيق الكترونى خاص بتركيب العدادات ليتم تسجيل بيانات المشتركين والعدادات أولا بأول فى نفس لحظة تركيب العداد.

وأضاف المصدر أن التسجيل الاليكتروني لبيانات العداد يضمن لشركة توزيع الكهرباء متابعة المشترك وانتظام عمليات الشحن وبالتالى خفض نسبة الفقد بالشبكة وتقليل حجم الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركة القابضة لكهرباء مصر.