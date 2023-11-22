شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك وداو جونز يتبعانه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الأسهم الأمريكية خلال الساعات الماضية حيث قام المتداولون بتقييم أحدث محضر لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي لم يقدم فيه المسؤولون أي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 87 نقطة أو 0.3% أما ستاندرد آند بوزرS&P 500 فانخفض بنسبة 0.2% ولم يتخلف عنهم مؤشر ناسداك المركب الذي انخفض بنسبة 0.6%، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

أسعار الفائدة

قال المحلل المالي جون بوركيت سانت: "من المحتمل ألا نعود إلى أسعار الفائدة الصفرية وهذا لا يعني بالضرورة أن أسعار الفائدة سترتفع إلى 20% في خط مستقيم ولكن ربما يعني أن أسعار الفائدة ربما ترتفع وتنخفض في نطاق أعلى مما كانت عليه خلال معظم العقد الماضي". وانخفضت "لوي" بنسبة 3.3% بعد تخفيض توقعات مبيعات العام بأكمله أما بائع الملابس بالتجزئة "أمريكان إييجل" فأصيب بتراجع وصل إلى 15%.

أداء "أمازون"

تراجعت أسهم "أمازون" بنسبة 1.8% بعد أن أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي السابق جيف بيزوس ربما يبيع المزيد من الأسهم بعد تفريغ 1.67 مليون سهم مؤخرًا.

وقالت المصادر إن بيزوس قد يبيع ما يصل إلى 8 ملايين إلى 10 ملايين سهم وهو ما قد يصل إلى أكثر من مليار دولار من الأسهم.

ثروة بيزوس

لا يزال بيزوس ثالث أغنى شخص في العالم بثروة صافية تبلغ حوالي 170 مليار دولار وفقًا لشبكة بلومبيرج الأمريكية ويمتلك حوالي 988 مليون سهم في أمازون وهو ما يعادل حصة 10٪ تقريبًا في الشركة. ومنذ تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في عام 2021 قام بيزوس بتسريع تبرعاته الخيرية وقال إنه يخطط للتبرع بالكثير من ثروته في حياته.

وتعهد بيزوس وخطيبته لورين سانشيز في أغسطس بتقديم 100 مليون دولار لجهود الإنعاش في ماوي بعد حرائق الغابات القاتلة التي اجتاحت جزيرة هاواي.

قال بيزوس إنه يريد بيع ما لا يقل عن مليار دولار من أسهم أمازون سنويًا لتمويل شركته الناشئة في مجال الصواريخ "بلو أوريجون" Blue Origin وفي عام 2020 أطلق صندوق الأرض بقيمة 10 مليارات دولار لمكافحة آثار تغير المناخ.

أسهم "إنفيديا"

سيتجه المتداولون إلى تحقيق أرباح من خلال أسهم شركة "إنفيديا" Nvidia حيث وصلت أسهم إن فيديا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وتراجعت بنسبة 0.6٪.

أدى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في شهر نوفمبر إلى دفعه للارتفاع بأكثر من 10% من أدنى مستوياته في أكتوبر، وفقًا لشركة "إل بي إل فايننشال".

قال كبير الاستراتيجيين الماليين آدم تورنكويست بشركة إل بي إل فايننشال، أنه متفائل بشكل خاص بشأن ارتفاع السوق.

بيانات الإسكان

مع بقاء المعدلات "مرتفعة لفترة أطول" أظهرت بيانات الإسكان الشهر الماضي أنه كان شهرًا صعبا بالنسبة لمشتري المنازل المحتملين.

وبلغت مبيعات المنازل القائمة في أكتوبر 3.79 مليون وحدة مقابل تقديرات قدرها 3.9 مليون وفقا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.

ويمثل هذا أبطأ وتيرة للمبيعات منذ أغسطس 2010 وانخفاضًا بنسبة 14.6% عن العام السابق.

أدى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في شهر نوفمبر إلى دفعه للارتفاع بأكثر من 10% من أدنى مستوياته في أكتوبر، وفقًا لشركة "إل بي إل فايننشال".

قال كبير الاستراتيجيين الماليين آدم تورنكويست بشركة إل بي إل فايننشال، أنه متفائل بشكل خاص بشأن ارتفاع السوق.

سعر النفط

لم تتغير أسعار النفط إلى حد كبير بعد ارتفاعها خلال الجلستين الماضيتين حيث ينتظر المتداولون اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ارتفع عقد خام برنت لشهر يناير بمقدار 13 سنتًا أو 0.16٪ ليستقر عند 82.45 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء في حين انخفض عقد غرب تكساس الوسيط لشهر يناير بمقدار 6 سنتات أو 0.08٪ ليستقر عند 77.77 دولارًا للبرميل. وتجتمع أوبك بلس يوم الأحد وسط تكهنات بأن المجموعة قد تنفذ تخفيضات أعمق في الإنتاج.