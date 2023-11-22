شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية لإعادة التمويل العقاري» تستكمل طرح صكوك بــ3.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة– عن نجاح إصدارها الأخير للصكوك بقيمة 3,5 مليار ريال ، ضمن برنامجها المقوم بالريال السعودي والمدعوم بضمانات حكومية، إذ شمل الإصدار طرح شريحتين نهائية استكمالاً لبرنامج الصكوك المحلية بقيمة 20 مليار ريال، وذلك على فترات مزدوجة مدتها 5 و7 سنوات.

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وقال الرئيس التنفيذي لـ SRC فابريس سوسيني، إن الإصدار شهد اقبالاً من المستثمرين، ما يبرهن على ثقتهم في السوق المحلي ونموذج عمل الشركة ويؤكد على دورها الفاعل في سوق التمويل العقاري، ضمن مساعيها المستمرة للإسهام في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف: "إصدارات الشركة المستمرة للصكوك تُعزز التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع المالي في المملكة؛ من خلال تقديم الحلول المبتكرة في سوق إعادة التمويل العقاري، انطلاقاً من حرصنا على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري، وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المنازل للأسر السعودية".

طرح الصكوك

بينت الشركة أن HSBC كان المنسق الرئيسي لطرح الصكوك، فيما تولى إدارة الطرح "الجزيرة كابيتال" و"الراجحي كابيتال" و"بنك إتش إس بي سي السعودية" و"الأهلي كابيتال".

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حصلت على تصنيف (A+) (مستقر) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (A2) (إيجابي) من وكالة "موديز"، وتصنيف (A-) (مستقر) من "ستاندرد آند بورز".

وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لدعم برنامج الإسكان التابع لرؤية المملكة 2030، لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة.

وحصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في التمويل العقاري الثانوي، بهدف تطوير السوق العقاري وتقديم حلول مبتكرة لإعادة التمويل وتوفير السيولة