شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: فرص استثمارية بـ102 مليار ريال لتنفيذ 1294 مشروعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. نمر الشبل : "إن محفظة الشركة الاستثمارية لبنيتها التحتية تتجاوز قيمتها 102.96 مليار ريال، خصصت لتنفيذ أكثر من (1294) مشروعًا، تنقسم بين مشاريع التوسع في شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تشييد محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي"

جاء ذلك في الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان (استدامة موارد المياه في المناطق الجافة: المملكة العربية السعودية نموذجًا) في المؤتمر العربي الخامس للمياه

أخبار متعلقة أسواق النفط تترقب اجتماع "أوبك+" والخام على مسار الصعود القلق يتزايد بين المستثمرين بعد محضر اجتماع "الفيدرالي" الأخير

اقتناص الفرص الاستثمارية

دعا الشبل جميع الشركات المهتمة المحلية والعالمية لاقتناص الفرص الاستثمارية الآمنة في قطاع المياه من خلال تنفيذ مشاريع المياه والمعالجة البيئية التي تطرحها الشركة في موقعها الإلكتروني (nwc.com.sa).

وأكد الشبل ، أن شركة المياه الوطنية حققت العديد من الإنجازات التي تأتي ضمن برنامج الإستراتيجية الوطنية للمياه، منوها باكتمال دمج قطاع توزيع المياه تحت مظلتها، حيث تم توقيع جميع عقود الإدارة التي تهدف لرفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توقيع 3 من عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة الصرف الصحي.

وكشف عن توقيع باقي العقود خلال النصف الأول من عام 2024 موضحا أن تنفيذ برامج التخصيص بالشركة تبدأ من عقود الإدارة والتشغيل والصيانة طويلة الأجل، كذلك إشراك القطاع الخاص في بناء محطات المعالجة بالتعاون مع الشركة السعودية للشراكات.

وأوضح أن الشركة تعمل أيضًا على تعزيز العمل على أسس تجارية من خلال تقليل النفقات التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من النفقات الرأسمالية.

وكشفت شركة المياه الوطنية أنها تعمل على خارطة طريق تتضمن فرصًا استثمارية لتنفيذ مشاريع مستقبلية مليارية؛ من أجل التوسع في خدمات المياه والصرف الصحي لتواكب حجم الطلب والنمو، ولتحقيق رؤية المملكة.