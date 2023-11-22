شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق النفط تترقب اجتماع "أوبك+" والخام على مسار الصعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صحح خام برنت مستويات صعوده بنسبة 78.6% عما سبق متجاوزاً سعر 81 دولاراَ للبرميل وسط ترقب المستثمرين لاجتماع "أوبك+" التالي، ما يشير إلى أن الخام قد يرتفع خلال الفترة المقبلة، وفق ما ذكر موقع إف إكس ستريت. ويتوقع محللون أن يبدأ خام برنت في الارتفاع مستهدفًا ما لا يقل عن 100 دولار للبرميل في أوائل عام 2024.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.04 دولار بما يعادل نحو 3.93 % إلى 80.46 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 75.70 دولار بزيادة 2.80 دولار أي نحو 3.84 %. وقال محللون من "جولدمان ساكس" إن " الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة". وذكر محللون إن الحركة القوية للأعلى من مستوى فيبوناتشي 78.6% تمنح الثقة في الارتفاع الوشيك القادم.

النظرة الأساسية

في تحول دراماتيكي للأحداث، ستشهد سوق النفط العالمية انتعاشًا مع وصول أسعار خام برنت إلى مستوى 100 دولار للبرميل وهذا الإنجاز الذي يعتبر منذ فترة طويلة معيارا لسوق طاقة قوي سوف يثير المناقشات ويثير تساؤلات حول العوامل التي تدفع هذا الصعود الملحوظ.

العوامل التي تقف وراء الطفرة:

انقطاع الإمدادات

يعاني سوق النفط من التوترات والانقطاعات غير المتوقعة التي أدت إلى انخفاض كبير في توفر النفط على المسرح العالمي. وتسببت الأحداث غير المتوقعة في المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في نشأة بيئة يكافح فيها العرض لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

توازنات "أوبك+"

لعبت أوبك بلس دورا محوريا في تشكيل أسعار النفط حيث إن اتفاقيات الإنتاج والقرارات التي اتخذتها الدول الأعضاء في أوبك بلس لها تأثير مباشر على إمدادات النفط العالمية. وتهدف تحركات الأسعار إلى عمل توزان سعري عالمي وفق ما تعمل المملكة العربية السعودية.

انتعاش الطلب على النفط

مع تعافي العالم من الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، عاد الطلب على النفط إلى الارتفاع. وانتعشت الأنشطة الاقتصادية والسفر والإنتاج الصناعي، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى موارد الطاقة.

كما سيساهم الطلب المتزايد إلى جانب تحديات العرض في المسار التصاعدي لأسعار النفط.

معنويات المستثمرين

وتلعب الأسواق المالية ومعنويات المستثمرين أيضاً دوراً حاسماً في تشكيل أسعار النفط. يمكن أن تؤدي المضاربة وأنماط التداول وعوامل الاقتصاد الكلي إلى تقلبات في أسعار النفط حيث إن تصور تضييق السوق وتوقع تحديات العرض المستقبلية يمكن أن يجذب استثمارات المضاربة مما يزيد من ارتفاع الأسعار.

ويشير محللون إلى إمكانية ارتفاع أسعار خام برنت إلى 100 دولار للبرميل. كما أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأحد، مدعومة بقفزة سجلتها أسعار النفط يوم الجمعة.

وقفزت أسعار النفط، التي غالبا ما تكون محفزا للأسواق المالية في منطقة الخليج، بأكثر من 4% يوم الجمعة، لتتعافى من أدنى مستوى في أربعة أشهر بدعم من العقوبات الأمريكية على بعض شركات شحن النفط الروسية.

تحركات الأسهم

صعد مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم عملاقة النفط أرامكو بنسبة 0.3 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة 1.5 بالمئة.