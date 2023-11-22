“أمانة الجوف”: 90% نسبة الإنجاز في مشروع تطوير محيط قلعة زعبل التراثية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الجوف

كشفت أمانة منطقة الجوف عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل التراثية إلى 90% مع تواصل العمل لإنجازه كي يخدم أهالي وزوار مدينة سكاكا.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيزالحموان، أن المشروع الذي يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع سيسهم في تنمية القطاع السياحي والعناية بالمعالم الأثرية وتحسين جودة الحياة، ويهدف إلى تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل بما يتواءم مع الهوية التراثية.

وبين أن المشروع يتضمن تهيئة أرصفة المشاة باستخدام حجر من بيئة المنطقة “حجر دومة الجندل”، إلى جانب أعمال الإنارة بأعمدة ديكورية بتصميم تراثي، وعناصر الأثاث الحضري من مقاعد للجلوس وحاويات قمامة، ومواقف للسيارات وممرات ومعابر آمنة للمشاة.

من جهة أخرى، تتواصل أعمال تنفيذ مشروع الحديقة المجاورة لمركز الملك عبدالله الثقافي في مدينة سكاكا لخدمة الأهالي والزوار، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 95%.