شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 82.23 دولار لخام برنت و77.91 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 82.23 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.91 دولار للبرميل.

وتواجه أوروبا شتاء 2023-2024 بثقة متجددة فى قدرتها على ضمان أمن الطاقة، على الرغم من المخاوف المتزايدة الناشئة عن خسارة روسيا باعتبارها واحدة من مورديها الرئيسيين للطاقة، ويرجع هذا الأمن إلى سلسلة من التدابير المنسقة والرؤية المستقبلية التى دفعت الاتحاد الأوروبى إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز مرونته فى مجال الطاقة.

وأثارت الأزمة فى أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية مع روسيا المخاوف فى جميع أنحاء أوروبا بشأن ضعف إمداداتها من الطاقة، لسنوات عديدة، كان اعتماد الاتحاد الأوروبى على واردات النفط والغاز الروسية يشكل قضية مثيرة للقلق، ولكن فى الآونة الأخيرة، أصبح الأمر أكثر إلحاحا، ومع ذلك، لم يظل الاتحاد الأوروبى سلبيا، واتخذ خطوات حاسمة لمواجهة هذه التحديات.

وكانت إحدى الاستراتيجيات الرئيسية هى تعزيز تنويع إمدادات الطاقة، لقد بذل الاتحاد الأوروبى قصارى جهده لتطوير طرق وبنية أساسية بديلة لواردات الطاقة، وبالتالى تقليل اعتماده على مصدر واحد للإمدادات، وقد ساهم بناء خطوط أنابيب الغاز وتوسيع محطات الغاز الطبيعى المسال فى أوروبا فى هذا التنويع.

وكانت الاستثمارات فى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أيضًا جزءًا أساسيًا من استراتيجية الاتحاد الأوروبى أن التحول إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة لا يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى فحسب، بل يساهم أيضا فى مكافحة تغير المناخ.

وتراجعت أسواق النفط حوالي 20 % تقريبًا منذ أواخر سبتمبر الماضي إذ ظل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة التي تعد أكبر منتج في العالم، عند مستويات قياسية، في حين كانت السوق تمر بحالة قلق حول نمو الطلب، خاصة من الصين، المستورد الأول للنفط.