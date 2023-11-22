الذهب يسجل أعلى مستوى منذ 3 أسابيع

الشارقة - اميمة ياسر - سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2800 جنيه للجرام.

يواصل السعر العالمى للذهب الصعود مستهدفا مستوى ألفين دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم :

عيار 24 يسجل 3200 جنيه.

عيار 21 يسجل 2800 جنيه.

عيار 18 يسجل 2400 جنيه.

الجنيه الذهب 22400 جنيه.

تحاول أسعار الذهب التماسك فوق المستوى 2000 دولار للأونصة في محاولة لاستغلال تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى ضعف عوائد السندات الأمريكية، بينما تعود الاستثمارات بشكل تدريجي إلى أسواق الذهب العالمية.

وارتفع سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى اليوم عند 2006 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع أمس وسجل أعلى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2007 دولار للأونصة.