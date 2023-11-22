شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 11099 نقطة، وبتداولات بلغت 4.223 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 200.518 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.102 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 146 شركة

انخفضت أسهم 145 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 75، منبين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، العمران، والزامل للصناعة، ومهارة، وسمو، والأبحاث والإعلام، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والمتحدة للتأمين، والجوف، والمنجم، والأصيل، الأكثر انخفاضا.

نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو، على انخفاض بنسبة 0.03%، عند 24096 نقطة، وبتداولات بلغت 21.377 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.508 مليون سهم، فيما كانت القيمة السوقية نحو 52.207 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 22 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 26، من بين 75 شركة مدرجة في السوق الموازية.