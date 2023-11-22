شكرا لقرائتكم خبر عن «نادك»: 1.6 مليار ريال قيمة الأسهم المكتتب فيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 161,468,540 سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 200,000,000 سهم، فيما بلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها 1,614,685,400 ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 80.73%.

وأوضحت أنها ستطرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي "المؤسسات الاستثمارية" وستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية، وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وأضافت أن متعهدي التغطية، وهم شركة الرياض المالية وشركة الراجحي المالية وشركة الأهلي المالية، سيكتتبوا في أسهم الطرح المتبقية بعد الطرح المتبقي وذلك بسعر الطرح.

وأفادت بأن تاريخ بداية الطرح المتبقي 1445-05-12 الموافق 2023-11-26، وتاريخ نهاية الطرح المتبقي 1445-05-13 الموافق 2023-11-27.

وأوضحت أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 38,531,460 سهم ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 1445/05/12هـ الموافق 2023/11/26م وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأثنين 1445/05/13هـ الموافق 2023/11/27م.