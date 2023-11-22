شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب «سلامة للتأمين» بنسبة 91.09% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة سلامة للتأمين التعاوني عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 9,108,930 سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 10,000,000 سهم، فيما تبلغ قيمة الأسهم المكتتب فيها 91,089,300 ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 91.09%.

وأضافت أن طرح الأسهم المتبقية سيكون على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

ونوهت بتخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (شرط ألا يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، فسيتم تخصيص ما تبقى من هذه الأسهم لمتعهد التغطية "شركة الأول كابيتال" الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وأوضحت أن تاريخ بداية الطرح المتبقي 1445-05-12 الموافق 2023-11-26، وتاريخ نهاية الطرح المتبقي 1445-05-13 الموافق 2023-11-27

وأفادت بأن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 891,070 سهم ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 12/5/1445هـ الموافق 26/11/2023م ، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الإثنين 13/5/1445هـ الموافق 27/11/2023م.