قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن رسوم السحب من الـ ATM والمحافظ الذكية في 2024

الشارقة - اميمة ياسر - يعتزم البنك المركزي المصري، الإبقاء على نفس الرسوم المقررة حاليا على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لبنوك أخرى غير مصدرة البطاقة البنكية، خلال عام 2024 بدون تغيير أو زيادات جديدة، بهدف التخفيف على العملاء.

وأضاف مصدر بالبنك المركزي، في تصريحات لموقع "مصراوي "، أن القرار يشمل أيضًا عدم رفع الرسوم على التحويلات باستخدام المحافظ الذكية خلال العام المقبل، والإبقاء على نفس الرسوم الحالية دون تغيير للحفاظ على تحفيز العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.

كان البنك المركزي قرر قبل عام ونصف في نهاية يونيو 2022 تحديد حد أقصى 5 جنيهات للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى غير مصدرة للبطاقة المستخدمة في عملية السحب، وذلك بعد وقفها لفترة وصلت إلى نحو 27 شهرا بدءا من مارس 2020.

أما رسوم التحويلات بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مزود الخدمة فيصل حدها الأقصى إلى جنيه واحد حاليا، وهو ما سيتم الإبقاء عليه في العام القادم، وفقا للمصدر.

وفي نفس الاتجاه سيتم الإبقاء على رسوم التحويلات بين المحافظ التابعة لمزودي خدمة مختلفين، والتي تصل إلى نسبة 0.5% من قيمة المعاملة بحد أقصى 15 جنيها.