تعرف على موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بالزيادة الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية صرف مرتبات نوفمبر للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، اعتبارًا من يوم الخميس 23 نوفمبر 2023.

وقررت الوزارة صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 8 و9 و12 نوفمبر 2023.

وتتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت الوزارة بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

بدأت وزارة المالية فى صرف زيادة المرتبات الجديدة مع مرتبات شهر أكتوبر الماضى للعاملين بالدولة التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووافق عليها مجلس النواب، وتمكنت بالفعل بعض الجهات الإدارية من الصرف وفقًا لذلك، إلا أن بعض الجهات الأخرى لم يسعفها الوقت فى إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لصرف الزيادة الجديدة التى تمثل ٣٠٠ جنيه إضافية فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وارتأت صرف المرتبات فى موعدها دون تأخير مع استكمال إجراءات صرف هذه الزيادة فى استمارات منفصلة.