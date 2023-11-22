شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تطورات أداء البورصة والذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات أداء الاقتصاد والبورصة المصرية وكذلك البورصات الخليجة وسوق الذهب وفيما يلي أبرز الأخبار الاقتصادية . البورصة تغرم شركات أسمنت سيناء و"فوديكو" ومطاحن شرق الدلتا 40 ألف جنيه المصرية للاتصالات توقع اتفاقية لاستخدام نظام أمني عالمي لتحسين الخدمة وحماية البيانات القرية الذكية: مصدر انبعاث رائحة الغاز خارج نطاق القرية الذكية صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% ليغلق أعلى مستوى 25 ألف نقطة وزير التجارة يلتقى نظيره العمانى لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى "التخطيط القومى" ينظم ورشة عمل عن "التمويل من أجل التنمية" لجنة السياحة: مصر تعتبر من المقاصد السياحية المفضلة لدى السائح السعودى أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 فى مصر

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