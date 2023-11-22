الاقتصاد

أخبار الاقتصاد اليوم.. تطورات أداء البورصة والذهب فى مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تطورات أداء البورصة والذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات أداء الاقتصاد والبورصة المصرية وكذلك البورصات الخليجة وسوق الذهب وفيما يلي أبرز الأخبار الاقتصادية .

البورصة تغرم شركات أسمنت سيناء و"فوديكو" ومطاحن شرق الدلتا 40 ألف جنيه

المصرية للاتصالات توقع اتفاقية لاستخدام نظام أمني عالمي لتحسين الخدمة وحماية البيانات

القرية الذكية: مصدر انبعاث رائحة الغاز خارج نطاق القرية الذكية

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% ليغلق أعلى مستوى 25 ألف نقطة

وزير التجارة يلتقى نظيره العمانى لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى

"التخطيط القومى" ينظم ورشة عمل عن "التمويل من أجل التنمية"

لجنة السياحة: مصر تعتبر من المقاصد السياحية المفضلة لدى السائح السعودى

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 فى مصر

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا