الاقتصاد

حركة تنقلات تشمل موظفين بـ 12 وزارة مختلفة طبقًا لقانون الخدمة المدنية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات تشمل موظفين بـ 12 وزارة مختلفة طبقًا لقانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة للجهاز المركز للتنظيم والإدارالانتهاء من نقل دفعة جديدة من الموظفين على مستوى 99 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة خلال شهر أكتوبر 2023، وفقًا لقنون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

شمل قرارات التنظيم والإدارة، العاملين بعدد 12 وزارة خدمية منها وزارة المالية ووزارة الطيران المدنى، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعى، الموارد المائية والرى، الزراعة واستصلاح الأراضى، الصحة والسكان، التعاون الدولى، العمل، التعليم العالى والبحث العلمى، وفيما يلي بيان بحركة التنقلات:

 

 

 

حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة

 

 

 

 

 

 

تنقلات اكتوبر 2023

 

 

 

تنقلات أكتوبر 2023 في الوزارات المختلفة
تنقلات أكتوبر 2023 في الوزارات المختلفة

 

 

حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة 2023


تنقلات اكتوبر 2023

 

 

حركة تنقلات 2023
حركة تنقلات 2023


حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة 2023


حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة أكتوبر 2023
حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة أكتوبر 2023

حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة العام 2023
حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة العام 2023


حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة


حركة تنقلات الوزارات
حركة تنقلات الوزارات

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا