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شكرا لقرائتكم خبر عن حركة تنقلات تشمل موظفين بـ 12 وزارة مختلفة طبقًا لقانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة للجهاز المركز للتنظيم والإدارالانتهاء من نقل دفعة جديدة من الموظفين على مستوى 99 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة خلال شهر أكتوبر 2023، وفقًا لقنون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
شمل قرارات التنظيم والإدارة، العاملين بعدد 12 وزارة خدمية منها وزارة المالية ووزارة الطيران المدنى، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعى، الموارد المائية والرى، الزراعة واستصلاح الأراضى، الصحة والسكان، التعاون الدولى، العمل، التعليم العالى والبحث العلمى، وفيما يلي بيان بحركة التنقلات:
تنقلات أكتوبر 2023 في الوزارات المختلفة
تنقلات اكتوبر 2023
حركة تنقلات 2023
حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة 2023
حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة أكتوبر 2023
حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة العام 2023
حركة تنقلات الوزارات من التنظيم والادارة
حركة تنقلات الوزارات
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