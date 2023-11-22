بعد وصوله لمستوى قياسي.. تراجع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 30 جنيها بالتعاملات المسائية، ليسجل عيار 21، 2770 جنيها للجرام مقارنة بـ2800 جنيه فى المعاملات الصباحية.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3166 جنيها.

عيار 21 يسجل 2770 جنيها.

عيار 18 يسجل 2375 جنيها.

الجنيه الذهب 22160 جنيها.

تحاول أسعار الذهب التماسك فوق المستوى 2000 دولار للأونصة في محاولة لاستغلال تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى ضعف عوائد السندات الأمريكية، بينما تعود الاستثمارات بشكل تدريجي إلى أسواق الذهب العالمية.

وارتفع سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى اليوم عند 2006 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع أمس وسجل أعلى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2007 دولار للأونصة.