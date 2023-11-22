شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الاقتصاد يشارك في جلسة "تطبيق السياسات العامة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي راكان آل الشيخ اليوم، في جلسة بعنوان "ممارسات تطبيق السياسات العامة" ضمن أعمال "منتدى تطبيق السياسات العامة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030".

وسلّط خلال الجلسة الضوء على أهمية الامتثال بمنهجيات تصميم السياسات العامة وقياس أثرها التنموي، والممكنات الرئيسية التي تدعم تلك الجهود بما فيها الشراكات مع المراكز البحثية، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات السياسة العامة وإشراك القطاع الخاص في مرحلة استطلاع مرئيات العموم.