شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش": بيئة العمل المصرفية في مصر تواجه تحديات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن بيئة العمل المصرفية في مصر لا تزال تواجه تحديات.

وأضافت "فيتش"، اليوم الأربعاء، أنه لا نزال نرى الربحية قوة ائتمانية للبنوك المصرية.

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الاقتصاد المصري

كان البنك المركزي المصري، بداية نوفمبر الجاري، أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وقال البنك إن سعر الإقراض لليلة واحدة ظل عند 20.25 بالمئة وبلغ سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 19.25 بالمئة.

ارتفاع التضخم

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوليو الماضي، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7% سنويا خلال الشهر الماضي وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 32.7% خلال الشهر السابق نتيجة ضغوط أسعار الغذاء خلال فترة عيد الأضحى مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي الموسمية في الصيف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيانات التضخم خلال يونيو تعكس ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات خلال الشهر بنسبة 66% سنويا.