التعاملات المسائية.. انخفاض جديد في سعر الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، حيث هبط الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

وحتى منتصف تعاملات اليوم، تراجع سعر جرام الذهب بنحو 15 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، ليصبح مجموع الهبوط حتى الآن 35 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1853 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2383 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2780 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3177 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1992 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بتراجع 6.67 دولار بنسبة 0.33% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.