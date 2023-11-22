بسبب المقاطعة.. وسائل إعلام: «ستاربكس» تبدأ في تسريح عدد من موظفيها في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن "ستاربكس مصر" بدأت خلال الأيام الماضية في تسريح عدد من موظفيها العاملين في فروعها المنتشرة في المحافظات بسبب تأثيرات حملة المقاطعة الأخيرة لها على خلفية موقفها من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى سقوط المئات من الشهداء الفلسطينيين والآف الجرحى وتدمير الآف المباني.

ونقل موقع "القاهرة 24؟" عن مصادر خاصة قولها إن "ستاربكس" أبلغت أعداد من الموظفين بالاستغناء عنهم بسبب التراجع الكبير في حجم مبيعاتها بفعل المقاطعة التي بدأها الجمهور في مصر بعد أحداث غزة والاتهامات التي طالتهم بمساندة الكيان الصهيوني في حربه على القطاع.

وقالت المصادر إن "ستاربكس" باتت تواجه أزمة في الوقت الحالي فيما يتعلق بتوفير النفقات لاسيما أن حالة العزوف من قبل الجمهور في مصر وصلت إلى مرحلة خطيرة بالنسبة لها وكذلك اصرار الجمهور في مصر على اتخاذ موقف ضد الشركات والكيانات التي دعمت إسرائيل في الحرب الأخيرة.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن موظف بمكاتب شركة ماكدونالدز في مصر، طلب عدم الكشف عن إسمه، قوله إن مبيعات السلسلة خلال شهريّ أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي، قائلا: "نحن نكافح لتغطية نفقاتنا خلال هذا الوقت".

وتعرضت "ماكدونالدز" و"ستاربكس"، إلى جانب العديد من العلامات التجارية الأخرى، إلى حملة مقاطعة واسعة من قبل الجمهور المصري بسبب الحرب على غزة.

وتراجعت مبيعات غالبية تلك العلامات التجارية، وباتت تواجه أزمة في توفير النفقات اللازمة لاستمرارها في مصر خلال الفترة المقبلة بل ولجأ بعضها للتبرع للجهود الإغاثية في فلسطين في محاولة لنفي تهم مساندة الكيان الصهيوني.