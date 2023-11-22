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- بواسطة أيمن الوشواش - 32 فرصة استثمارية أعلنت عنها أمانة منطقة نجران في مواقع متعددة بمحافظة ثار، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 32 فرصة استثمارية أعلنت عنها أمانة منطقة نجران في مواقع متعددة بمحافظة ثار، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص». وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تتضمن الأنشطة التجارية، والأنشطة الرياضية والترفيهية، والأنشطة الزراعية والحيوانية، والأنشطة الاجتماعية، والخدمات السياحية. وأشارت إلى أن آخر موعد لشراء الكراسة وتقديم العطاءات 19 / 12 / 2023م، الساعة السابعة صباحا، فيما سيتم فتح المظاريف في اليوم نفسه عند العاشرة صباحا، داعية المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».

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