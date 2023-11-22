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- بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة الدين أعلن عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر 2023 ضمن برنامج صكوك المملكة بالريال، حيث جرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.667 مليار ريال. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة الدين أعلن عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر 2023 ضمن برنامج صكوك المملكة بالريال، حيث جرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.667 مليار ريال. وبحسب البيان الصادر عن المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.999 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية 668 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2035.

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