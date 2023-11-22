فرص استثمارية لتنفيذ 1294 مشروع مياه ومعالجة بيئية بـ103 مليارات ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة المياه الوطنية أنها تعمل على خارطة طريق تتضمن فرصا استثمارية، لتنفيذ 1294 مشروعا في قطاع المياه والمعالجة البيئية، بقيمة تقارب 103 مليارات ريال، للتوسع في خدمات المياه والصرف الصحي لتواكب حجم الطلب والنمو، ولتحقيق رؤية المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، في الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان: (استدامة موارد المياه في المناطق الجافة: المملكة العربية السعودية نموذجا) في المؤتمر العربي الخامس للمياه، إن محفظة الشركة الاستثمارية لبنيتها التحتية تتجاوز قيمتها 102.96 مليار ريال، خصصت لتنفيذ أكثر من 1294 مشروعا، تنقسم بين مشاريع التوسع في شبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تشييد محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

ودعا الشبل جميع الشركات المهتمة المحلية والعالمية لاقتناص الفرص الاستثمارية الآمنة في قطاع المياه، خلال تنفيذ مشاريع المياه والمعالجة البيئية التي تطرحها الشركة في موقعها الالكتروني (nwc.com.sa).

وأكد المهندس الشبل، أن شركة المياه الوطنية حققت كثيرا من الإنجازات التي تأتي ضمن برنامج الاستراتيجية الوطنية للمياه، مشيرا إلى اكتمال دمج قطاع توزيع المياه تحت مظلتها، إذ تم توقيع جميع عقود الإدارة التي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توقيع 3 من عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة الصرف الصحي.

فيما سيتم توقيع باقي العقود خلال النصف الأول من 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أن تنفيذ برامج التخصيص بالشركة تبدأ من عقود الإدارة والتشغيل والصيانة طويلة الأجل، كذلك إشراك القطاع الخاص في بناء محطات المعالجة بالتعاون مع الشركة السعودية للشراكات، مبينا أن الشركة تعمل أيضا على تعزيز العمل على أسس تجارية، خلال تقليل النفقات التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من النفقات الرأسمالية.