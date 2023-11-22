شكرا لقرائتكم خبر وجهات سياحية سعودية على منصات إعلامية دولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاعلت منصات إعلامية دولية مختصة بالسياحة والسفر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية مع عدد من الوجهات السياحية بالمملكة؛ بصفتها الوجهة الأسرع نموا بالعالم، من أبرز تلك الوجهات البحر الاحمر والعلا وجدة التاريخية.

وأدرجت «كوندي ناست» المجلة الأمريكية الرائدة عالميا في مجال السفر والسياحة؛ وجهة البحر الأحمر ضمن 24 وجهة سياحية عالمية تستحق الزيارة خلال 2024، وهو الأمر الذي يعزز من مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، ويؤكد التزامها بالاستدامة والحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة المتجددة.

وسلطت المجلة الأضواء على حجم وقيمة ومقومات مشروع البحر الأحمر، فمن بين 90 جزيرة تم تطوير 22 وتخصيص 9 محميات طبيعية، فيما يستهدف المشروع الحفاظ على البيئة بنسبة 30%؛ عبر الحفاظ على الشعب المرجانية وأشجار المانجروف ومنظومة البيئة البحرية، بجانب خطط الاستدامة الشاملة التي تشمل عددا من المبادرات؛ مثل: الهياكل المعمارية القابلة للتكيف، والتصاميم المبتكرة للموقع العام، والأنظمة الفعالة لإدارة النفايات، والتركيز على استخدام المواد المحلية، إضافة إلى إبراز أهم مشاريع المنتجعات السياحية الفاخرة، التي سيتم إطلاقها قريبا، وهي: Six Senses Southern Dunes، Nujuma Ritz Carlton، The St. Regis Red Sea Resort.

وأدرجت المجلة الأمريكية Travel + Leisure المتخصصة في رصد وتقييم أهم الوجهات السياحية حول العالم؛ مدينة العلا التاريخية؛ ضمن 50 وجهة سياحية تستحق الزيارة خلال 2024، وقدمت تقريرا مفصلا لعشاق السفر ومحبي المغامرة، ألقت من خلاله الضوء على الخلفية التاريخية وأهم المعالم والفنادق والتجارب السياحية الملهمة.

وفي السياق نفسه حصلت السعودية على الجائزة الذهبية لـ»أكثر الوجهات الحديثة الجاذبة للسياح» لعام 2023 على مستوى العالم، والمقدمة من قبل مجلة «واندرلست» البريطانية؛ حيث تصدرت قائمة الوجهات الأخرى عبر تصويت أكثر من 90 ألف قارئ.

وسلطت شبكة بلومبيرغ الأمريكية الأضواء على السعودية بصفتها حاضنة للمواهب، في سياق تغطيتها لأهم المشاريع الجديدة في العلا، مثل مطعم الشيف جيسون آثرتون مالك مطعم مرايا سوشل، بجانب استضافة العلا لمتحف «شهرة» للفنان الأمريكي آندي وارهول، وذلك للمرة الأولى بالشرق الأوسط.

وأفردت المجلة الفرنسية «لا فيغارو» وملحقها الأسبوعي «مدام فيغارو»، سلسلة من المواضيع الشيقة التي تلبي تطلعات المسافر الفرنسي المهتم بالتاريخ والثقافة والأصالة، وذلك عبر تقارير تفصيلية عن حافة الرياض وتاريخ العلا وشواطئ البحر الأحمر وجدة التاريخية.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية وإبراز ما تزخر به من الوجهات السياحية الكبرى المتطورة للجمهور الدولي لأهم الأسواق العالمية المستهدفة، كما تستمر الهيئة بالمضي قدما لتسليط الأضواء على تفرد السياحة في المملكة عبر عدد من وسائل الإعلام.