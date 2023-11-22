شكرا لقرائتكم خبر (SRC) تصدر صكوكا محلية بـ3.5 مليارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – عن نجاح إصدارها الأخير للصكوك بقيمة 3.5 مليارات ريال، ضمن برنامجها المقوم بالريال السعودي والمدعوم بضمانات حكومية.

وأوضحت الشركة في بيان أمس أن الإصدار الجديد شمل طرح شريحتين نهائية استكمالا لبرنامج الصكوك المحلية بقيمة 20 مليار ريال، وذلك على فترات مزدوجة مدتها 5 و7 سنوات.

وأشارت الشركة إلى أن HSBC كان المنسق الرئيس لطرح الصكوك، فيما تولى إدارة الطرح “الجزيرة كابيتال” و”الراجحي كابيتال” و”بنك إتش إس بي سي السعودية” و”الأهلي كابيتال”.

وقال الرئيس التنفيذي لـ SRC ، فابريس سوسيني، «إن الإصدار شهد إقبالا من المستثمرين، ما يبرهن على ثقتهم في السوق المحلي ونموذج عمل الشركة ويؤكد على دورها الفاعل في سوق التمويل العقاري، ضمن مساعيها المستمرة للإسهام في تحقيق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف “إصدارات الشركة المستمرة للصكوك تعزز التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع المالي في المملكة؛ من خلال تقديم الحلول المبتكرة في سوق إعادة التمويل العقاري، انطلاقا من حرصنا على الاستمرار في تطوير سوق التمويل العقاري، وتوفير السيولة، ودعم جهات التمويل لتحقيق المزيد من النمو في نسب تملك المنازل للأسر السعودية”. يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حصلت على تصنيف (A+) (مستقر) من وكالة “فيتش”، وتصنيف (A2) (إيجابي) من وكالة “موديز”، وتصنيف (A-) (مستقر) من “ستاندرد آند بورز”.

إصدار صكوك لـ(SRC):