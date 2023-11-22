إطلاق أكاديمية للتأهيل والتوظيف في قطاع البيع بالتجزئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أكاديمية «سينومي» مستهدفة إلحاق الشباب المؤهلين إلى سوق العمل والارتقاء بأدائهم ضمن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف مع الشركات العاملة في قطاع التجزئة، مما يسهم في تعزيز قطاع البيع بالتجزئة من خلال نقل الخبرات الدولية إلى السوق المحلي.

وتأتي الأكاديمية بالشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، وشركة سينومي ريتيل، وصندوق تنمية الموارد البشرية.

وتهدف الأكاديمية لتكون الأكاديمية الرائدة في قطاع التجزئة في السوق السعودي وتطوير الكفاءات الوطنية وإلحاقها بقطاع التجزئة، حيث تم إنشاؤها بأفضل المعايير المحلية والدولية في التدريب؛ كما تم توفير الحلول التدريبية المتنوعة للعاملين في قطاع البيع بالتجزئة، وتقدم الأكاديمية برامج متنوعة في قطاع التجزئة، وتبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 1000 متدرب، حيث تسلط الضوء على دعم وتطوير المواهب في قطاع البيع بالتجزئة، وأهمية توفير فرص التطوير المستمر التي تقدم الدعم للقوى العاملة وترتقي بمستوى أدائها، وتنطلق الأكاديمية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الدولية المرموقة بما فيها «مؤسسة سيتي آند جيلدز البريطانية» للاعتماد المهني و»كامبريدج» لتقييم التعليم الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سينومي ريتيل لعلامات البيع بالتجزئة الدكتور غونثر هيلم «إن تأسيس الأكاديمية يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وتفعيل دورهم ليكونوا الجيل الجديد من خبراء البيع بالتجزئة في المملكة، فما يميز قطاع البيع بالتجزئة سرعة تغيره وتطوره، بالإضافة إلى توفيره العديد من الفرص المميزة، مما يؤكد على أهمية دور أكاديمية «سينومي» في تعزيز نمو هذا القطاع من خلال توفير التدريب اللازم والمتخصص وفرص التطوير المهني التي تخدم السوق المحلي».

وأعرب عن شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية وصندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية، الذين أسهموا بخبراتهم ودعمهم في إطلاق الأكاديمية، متطلعاً لحصاد ثمار هذا النجاح وتحقيق أهداف المشروع الذي سيسهم في تعزيز قطاع البيع بالتجزئة السعودي.

من جانبه أشار مدير عام المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية المهندس مطر العنزي، إلى أهمية هذه الشراكة مع سينومي ريتيل في إطار حرص المركز على تعزيز الشراكات وإنشاء الأكاديميات والمعاهد المتخصصة مع مختلف قطاعات الأعمال لتقديم برامج تدريبية نوعية، بهدف خلق العديد من فرص العمل المواكبة لمتطلبات سوق العمل، موضحا أن قطاع البيع بالتجزئة أحد هذه القطاعات المستهدفة.

ويسعى المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية الذي يتم تشغيله من خلال شركة كليات التميّز بإدارة العلاقة التكامليّة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لسد احتياجات سوق العمل في المملكة من الكوادر المؤهلة في المجالات التقنية والمهنية، وذلك من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتشغيل منشآت تدريبية غير ربحية والإشراف على تقديم برامج تدريبية متخصصة تتلاءم مع سوق العمل السعودي؛ كما يقوم المركز بالإشراف على العملية التشغيلية للمعاهد، كإصدار وتجديد تراخيص المعاهد، والمصادقة على شهادات خريجي معاهد الشراكات الاستراتيجية، والتأكد من تطبيق متطلبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

أكاديمية «سينومي»

المقر في الرياض

الشركاء:

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية

صندوق تنمية الموارد البشرية

شركة سينومي ريتيل

المميزات: