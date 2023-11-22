شكرا لقرائتكم خبر هيئة السوق توافق على طرح 10% من أسهم مجموعة إم بي سي للاكتتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية، على طلب شركة مجموعة إم بي سي تسجيل أسهمها وطرح 33.25 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 10% من إجمالي الأسهم. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأوضحت هيئة السوق المالية، في بيان أمس، أن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وذكرت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأكدت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وسيكون هذا الطرح متاحا للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات من خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1993م وتعديلاته (قانون الأوراق المالية الأمريكي).

وسيتم استخدام صافي متحصلات الطرح لسداد المديونية المستحقة، وتعزيز هامش السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل ودعم مصروفات تجاه محتوى منصة «شاهد» التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات جديدة.