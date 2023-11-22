شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الأربعاء، مدفوعة برهانات أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، وتراجع عوائد سندات الخزانة ذات الآجال الأطول، بينما يقيّم المتعاملون أحدث دفعة من البيانات الاقتصادية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 101.04 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 35189.33 نقطة.

بورصة وول ستريت

ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.85 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 4553.04 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 83.84 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 14283.82 نقطة.