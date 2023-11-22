شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "العقارات" بنسبة 3.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها العقارات بنسبة 3.7%، أعقبه قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.6%، يليهما قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.5%، وصعد قطاعا مواد البناء، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.4%، 2%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، 1.8%، 1.6%، على التوالى، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، ثم قطاعات الخدمات التعليمية، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.6%، 0.5%، على الترتيب، وأخيرًا قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 7.79%، واستحوذت المؤسسات على 26.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.48%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 309.5 مليون جنيه، 71 مليون جنيه، 46.3 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 343.9 مليون جنيه، 108.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 5797 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1474 نقطة.