بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يطلق خدمة المستشار الائتماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خدمة المستشار الائتماني «تجريبيا»، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليستفيد منها العملاء الحاليون والمستقبليون لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الخدمة في إطار سعي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين حلول التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات والمنتجات المساندة لها، حيث تمكن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من زيارة مراكز دعم المنشآت والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك حضوريا، من خلال حجز موعد مع المستشار الائتماني لزيارته في أحد مراكز دعم المنشآت أو بموعد الكتروني عبر تطبيق نوافذ منشآت، كما يمكن لجميع العملاء الاستفادة من الخدمات الالكترونية في أي منطقة من مناطق المملكة.

وتمكن الخدمة الراغبين بالحصول على تمويل من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فهم ومعرفة المنتجات التمويلية للبنك ومميزاتها والفروقات بينها ومناسبتها لحالة المنشأة وطرق التقديم عليها، كما يقوم المستشار الائتماني بتعريف العملاء على طريقة التقديم للحصول على الخدمة، حيث يقوم طالب التمويل في جلسة الاستشارة بالتعريف بحجم منشأته، وعمرها التشغيلي، ونوع النشاط، والغرض ومن التمويل، ليتمكن المستشار الائتماني من تقديم المعلومات المناسبة لفهم المنتجات التمويلية للبنك والحد الأدنى والأعلى للتمويل لكل منتج وشروطه، وكيفية الحصول عليه ليسهل على طالب التمويل اختيار المنتج التمويلي المناسب لحالة منشأته.

يذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد أنشئ بقرار مجلس الوزراء في 16 فبراير 2021، وصدر نظامه في نوفمبر 2021، بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة إجمالي محفظة القروض للقطاع المالي، وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي للقطاع.