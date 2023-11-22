شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا..ارتفاع مخزون النفط الخام خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما تراجع مخزون نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وصعد مخزون الخام 8.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 448.1 مليونًا، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة 1.2 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط في ولاية أوكلاهوما زاد 858 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وأفادت بأن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 105 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

زيادة مخزونات البنزين

قالت الإدارة إن مخزون البنزين زاد 749 ألف برميل إلى 216.4 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين بتراجع 150 ألفا.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزون نواتج التقطير، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجع 1.02 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 105.6 مليونًا بينما أشارت التوقعات إلى انخفاضه 761 ألفا.

وأوضحت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي 259 ألف برميل يوميًا.