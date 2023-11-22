شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الاقتصاد يشارك في اجتماع هيئة الشؤون التنموية لدول الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية البراء الإسكندراني اليوم، في الاجتماع العاشر للجنة كبار المسؤولين لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة.

وتم التباحث حول تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.