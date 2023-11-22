شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة "أوبن إيه آي" الإدارية تنشر الفوضى في قطاع التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عندما بدأت شركة "أوبن إيه آي" -التي تقوم على أساس غير ربحي- في بيع أسهم في شركة فرعية ربحية أصبحت التوترات بين الشركتين واضحة للكثيرين. والآن، بعد الاضطرابات الإدارية الأخيرة التي مرت بها الشركة والإطاحة برئيسها التنفيذي، سام ألتمان، يبدو أن الفوضى الناجمة عن هذه الأزمة تنتشر في جميع ربوع قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

اندلعت التوترات وتحولت إلى أزمة حوكمة واسعة النطاق حيث قام مجلس إدارة الشركة بطرد الرئيس التنفيذي سام ألتمان بسبب ما وصفه سكوت روزنبرج بأنه "صدع ثقافي عميق" داخل الشركة.

قال الرئيس التنفيذي الجديد للشركة إيميت شير أنه "ليس مجنونًا بما يكفي لتولي هذه الوظيفة دون دعم مجلس الإدارة لتسويق نماذجنا". ومن الشائع نسبياً أن تستخدم المنظمات غير الربحية أرباح الشركات التابعة لتمويل عملياتها. وتشمل الأمثلة الأمريكية شركات مثل باتاجونيا وبلومبيرج ونيومان أون وشمل الأمثلة الدولية برتلسمان أو نوفو نورديسك.

الربح مقابل التطوير

تختلف أوبن إيه آي في أنها منظمة لا ترغب في إنفاق الأرباح (غير الموجودة) للشركة التابعة التي تهدف إلى الربح بينما تريد الشركة التابعة أن تقوم بالبحث وتطوير الذكاء الاصطناعي الآمن.

تركز أهداف المنظمة غير الربحية على الأبحاث حيث إنها تعمل لصالح إطلاق عدد أقل من المنتجات والتأكد من أن هذه المنتجات هي "سلع عامة". وعلى النقيض من ذلك، فإن المؤسسات الربحية تركز بشكل أكبر على المنتج وتوفر وصولاً متميزًا للمستثمرين مثل "مايكروسوفت". وتريد الشركة أن تكون قادرة على الاستمرار في دفع التكاليف الكبيرة لأجندة البحث الخاصة بالمؤسسة غير الربحية.

لدى أوبن إيه آي أربعة مراكز طاقة منفصلة: مجلس الإدارة والإدارة العليا بقيادة الرئيس التنفيذي المخلوع ألتمان حتى يوم الجمعة والموظفون والمستثمرين الخارجيين بقيادة مايكروسوفت ولا تتماشى مصالحهم مع بعضهم تمامًا. ويتطلع معظم موظفي الشركة إلى أن يتمكنوا من بيع بعض أسهمهم بتقييم قدره 86 مليار دولار.

اضطرابات داخلية

في الوقت نفسه، كان ألتمان الذي لا يملك أي أسهم في الشركة يتطلع إلى جمع مليارات الدولارات من المستثمرين من أجل ربح منفصل يركز على الذكاء الاصطناعي والذي سيتم تشغيله بشكل مستقل عن أوبن إيه آي نفسها، حسبما ذكرت شبكة بلومبيرج.

ومنذ عام 2020، بدأت الشركة تفقد الموظفين الذين كانوا يشعرون بالقلق من أنها أصبحت تجارية للغاية تحت قيادة ألتمان وزميله جريج بروكمان. كان الموظفون الباقون داعمين لألتمان إلى حد كبير. كما اعتبرت ميرا موراتي الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي لمدة أيام بعد استبدالها بأن الشركة لا شيء بدون موظفيها.

ميثاق "أوبن إيه آي"

بالنسبه لـأوبن إيه آي، فقد تأسست المنظمة لإنقاذ العالم من الخطر الوجودي الذي يشكله التقنيون المتعطشون للربح حسب ميثاق الشركة في بداية انطلاقها، ولكن في هذه المرحلة أصبحت الضرورات الرأسمالية متأصلة بعمق في المنظمة لدرجة أنه ربما يكون من المستحيل محوها. وبموجب شروط الميثاق الحاكم لشركة أوبن فإن "واجبها الائتماني الأساسي هو تجاه الإنسانية". مع ذلك، فإن الإنسانية ككل هي صاحب المصلحة الوحيد الذي ليس لديه أي قدرة على التأثير على نتائج الفوضى الحالية.

مطالبات باستقالة مجلس الإدارة

وقعت الغالبية العظمى من موظفي الشركة الذين يزيد عددهم عن 700 موظف على رسالة مفتوحة تحث مجلس إدارة على الاستقالة بعد الإطاحة بالرئيس التنفيذي السابق سام ألتمان .

هدد الموظفون بالانتقال إلى وحدة أبحاث مايكروسوفت الجديدة التي سيبنيها ألتمان: "سوف نتخذ هذه الخطوة على الفور ما لم يستقيل جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين".

ما يقولوه موظفو "أوبن إيه آي"

قال الموظفون في رسالتهم: "نحن غير قادرين على العمل مع أشخاص يفتقرون إلى الكفاءة والحكم والرعاية لمهمتنا وموظفينا". ويطالب الموظفون مجلس الإدارة بتعيين "مديرين مستقلين رئيسيين جديدين مثل بريت تايلور وويل هيرد" وإعادة ألتمان والرئيس السابق جريج بروكمان.

كما تراجع كبير علماء أوبن إيه آي إيليا سوتسكيفر الذي قاد تمرد مجلس الإدارة لإجبار ألتمان على الاستقالة عن موقفه وقال إنه "يأسف بشدة لمشاركته في تصرفات مجلس الإدارة ". وكتب سوتسكيفر في رسالة على موقع إكسإ تويتر سابقًا: "لم أقصد أبدًا الإضرار بالشركة. أحب كل ما بنيناه معًا وسأبذل كل ما في وسعي لإعادة توحيد الشركة".