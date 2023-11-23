شكرا لقرائتكم خبر عن دون تعديلات بالمحرك.. أهم خطوات تحويل سيارتك للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من الخطوات التى يتم اتباعها عند عملية تحويل السيارة للغاز الطبيعي وذلك من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أى تعديل فى دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي "غاز طبيعي/ بنزين" والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته "بتابلو"السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل. وفيما يلى أهم خطوات تحويل السيارة للغاز الطبيعى كوقود والتي كانت كالتالى..

1- فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز.

-2 يجب أن تزيد كفاءة المحرك عن 70% وأيضاً لتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التى سيتم تركيبها.

3- استلام السيارة من العميل فى يوم التحويل.

4- تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.

5- يتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

6- يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

7- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة و إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها .

وخلال الفترة الماضية أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن عروض ترويجية جديدة وإجراءات للتيسيرات على المواطنين لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن إلي جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء، حيث تأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في اطار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك.

وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتى غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها ،وتشمل العروض الأخرى التقسيط علي سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة علي بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيه، او التقسيط علي 18شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الادارية، كما يمكن التقسيط علي سنتين بدون فوائد.