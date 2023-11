شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات انتهاء رفع الفائدة تغلق وول ستريت على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الأربعاء، وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد ينتهي من رفع أسعار الفائدة، وأن الاقتصاد لا يزال متينًا.

وأظهرت البيانات الاقتصادية، أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وبشكل منفصل، ارتفعت توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين في استطلاع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الحاليّ.

نهج حذر تجاه السياسة النقدية

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأخير يوم الثلاثاء، نهجًا حذرًا تجاه السياسة النقدية.

ومع ذلك، ارتفعت الأسهم بشدة في الأسابيع القليلة الماضية، وسط آراء مفادها أن المركزي الأمريكي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

ووفقًا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 18.41 نقطة، أو 0.41%، ليغلق عند 4556.42 نقطة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 65.88 نقطة، أو 0.46%، ليصل إلى 14265.86 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 182.27 نقطة أو 0.52% إلى 35270.56 نقطة.