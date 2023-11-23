شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم غالى: 90% من الإنتاج المحجرى موجه للشركات المصرية لمواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم غالي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن قطاع مواد البناء، أن النشاط المحجرى فى مصر يشهد رواجا كبيرا خلال الفترة الحالية و90% من الإنتاج المحجري يجرى توجيهه للشركات المصرية العاملة في مواد البناء لعمل قيمة مضافة له وتصديره إلى السوق الخارجي لزيادة الموارد الدولارية.

وكشف "غالى" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أكبر مشكلة كانت تعوق هذه الصناعة هي الحصول على تراخيص لمدة زمنية كافية، وبالفعل تم التوافق مع الشركة الوطنية للتعدين للحصول على موافقة تستمر لمدة عام لمنح الشركات الفرص الكافية.

وبشأن الاستثمارات الجديدة فى القطاع المحجرى، قال إبراهيم غالى، إن هناك عدة شركات صينية دخلت للاستثمار فى هذا القطاع مؤخرًا بعدد غير قليل ويركزون على الاستثمار في "جرانيت نيو حلايب"، حيث ينصب نشاط الشركات الصينية فى هذا النشاط وهناك مساعدة كبيرة من الدولة للاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية.

وكان المجلس التصديري لمواد البناء أعلن أن إجمالى صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء للفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 بقيمة وقدرها 6 مليارات و279 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة لعام 2022 بقيمة قدرها 5 مليارات و228 مليون دولار بزيادة بنسبة 20%.