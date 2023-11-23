شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط مع تأجيل اجتماع أوبك بلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرجأ تحالف أوبك بلس اجتماعًا وزاريًا كان من المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج النفط إلى 30 نوفمبر الحاليّ بدلًا من يوم 26.

وذكرت 3 مصادر في التحالف أن هذا مرتبط بدول إفريقية، وقال التحالف بعد أحدث اجتماعاته في يونيو، إن الحدود القصوى للإنتاج في 2024 في أنجولا ونيجيريا والكونجو مشروطة بتقييمات محللين خارجيين.

وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع يوم الأحد المقبل مزيدًا من التغييرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024، بحسب محللين ومصادر في أوبك بلس.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس: "الغموض ليس جيدًا على الإطلاق للأسواق المالية، إذ ستضطر الأسواق الآن إلى الانتظار فترة أطول للحصول على صورة واضحة بشأن ما سيفعله أوبك بلس العام المقبل".

هبوط خام برنت

وهبط خام برنت 49 سنتًا إلى 81.96 دولار للبرميل عند التسوية، ليتعافى من خسائر سابقة تقترب من 5%، بعد ورود أنباء عن أن النزاع مرتبط بدول منتجة من إفريقيا من بين صغار المصدرين في أوبك.

وانخفض السعر من نحو 98 دولارًا في أواخر سبتمبر الماضي، تحت وطأة ارتفاع الإمدادات والمخاوف بشأن الطلب والتباطؤ الاقتصادي المحتمل.