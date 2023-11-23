شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق استقرار ما بين 250 و300 جنيه وفق المنطقة السكنية ونوع قطعية اللحوم كما يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 300 و400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم، وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملى 250 و300 جنيه، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.

وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 210 و260 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 190 جنيها للمفروم، و240 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 230 جنيها.