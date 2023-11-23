شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى مصر اليوم تسجل 70 جنيها للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الدواجن في مصر اليوم عقب الاستقرار الملحوظ عند 63 جنيها تسليم أرض المزرعة فى حين يصل السعر النهائي للمستهلك فى الأسواق بين 70 إلى 74 جنيها للكيلو، ويواصل البيض استقراره عند 122 جنيها لكرتونة البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة و153 جنيها للبيض البلدى 128 جنيها للبيض الأحمر.

وكانت شعبة الدواجن قد أعلنت أن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والتى بدأت 15 أكتوبر الماضى ساهمت فى خفض أسعار الدواجن فى المزارع دون 65 جنيها وخلال الشهر الماضى الأسعار شهدت ثباتا ملحوظا وسط توافر كميات كبيرة تساهم فى تلبية احتياجات الأسواق.

وذكرت الشعبة، أن سوق الدواجن في مصر حقق الاكتفاء الذاتى بحجم إنتاج يصل إلى 1.5 مليار فرخة سنويًا، بخلاف التربية غير المنتظمة مما يساهم في توفير احتياجات اللحوم للمستهلكين.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن تفعيل البورصة الرئيسية للدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق، حيث سيؤدى ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب فى السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.