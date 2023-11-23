مشروع لتنظيم “الطروحات” الثانوية لسوق “الأسهم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت هيئة السوق المالية، المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية، لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “الإطار التنظيمي” لتنظيم الطروحات الثانوية، خلال 30 يوماً تقويمياً تنتهي في الـ 21 من شهر ديسمبر المقبل.

ويهدف المشروع إلى تنظيم الطرح الثانوي، الذي يتيح قناة جديدة للطرح في السوق المالية، من خلال بيع حصة مساهم قائم بشكل جزئي أو كلّي في شركة مدرجة في السوق المالية عن طريق عملية طرح.

وتسهم الطروحات الثانوية في زيادة جاذبية السوق للمستثمرين من خلال زيادة عدد الأسهم القابلة للتداول للشركة المدرجة، وزيادة وزن السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة؛ إذ إنه من خلال الطروحات الثانوية قد يتم بيع كبار المساهمين حصتهم في الشركات المدرجة، ما يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم القابلة للتداول في السوق المالية.

ومن الإيجابيات المباشرة التي تضيفها عملية الطروحات الثانوية أنها تحتوي على قدر عال من الإفصاح والشفافية، وتسهم في زيادة كفاءة تسعير الورقة المالية

ووفقاً للمسودة التي أصدرتها الهيئة، يقوم المساهم الذي يرغب في طرح الأسهم التي يمتلكها في الشركة المدرجة طرحاً ثانوياً، بتعيين مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية يتولى تقديم إشعار إلى الهيئة قبل 15 يوماً على الأقل من التاريخ المقترح للطرح، إضافة إلى إجراءات الطرح الثانوي في السوق المالية السعودية.

وتضمن المشروع تنظيم فترات الحظر للأسهم المتبقية للمساهم البائع في الطرح الثانوي العام والطرح الثانوي في السوق الموازية، إضافة إلى بيان آلية بناء سجل الأوامر لتحديد سعر الطرح النهائي، وتخصيص الأسهم، وبيان آلية تطبيق الاستقرار السعري؛ بهدف المساهمة في استقرار سعر السهم بعد الطرح الثانوي عن طريق التخصيص الإضافي.

يذكر أن أول عملية طرح ثانوي عام شهدتها السوق المالية السعودية كانت في عام 2021م، حين طرح صندوق الاستثمارات العامة “المساهم البائع” ستة في المئة من أسهمه في شركة الاتصالات السعودية، حيث ارتفعت نسبة أسهم الشركة الحرة في السوق إلى 29.8 في المئة.

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