السعودية تتصدر دول الخليج في مبيعات السيارات الصينية لعام 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف تقرير حديث أن السوق السعودية أصبحت أرضاً خصبة لسوق السيارات العالمية عموماً، والسيارات الصينية خصوصاً، إذ تعدُّ السوق الأكبر نمواً في منطقة الشرق الأوسط والخليج، وهو ما ساهم في نمو صفقات السيارات الصينية داخل المملكة، التي بلغت نحو 66.882 سيارة لفترة ما بين يناير حتى سبتمبر؛ وفقاً لمصادر شبكة السيارات الصينية المصنفة كأكبر الشبكات المتخصصة في أخبار السيارات الصينية في السوق السعودية والشرق والسوق الصينية.

وتعدُّ مبيعات السيارات الصينية في السعودية الأكبر لتؤكد قوة السوق، واستيعاب المزيد في هذا المجال، إذ بلغت نسبة استحواذ السوق السعودية 52.34% من إجمالي مبيعات السيارات الصينية في دول الخليج، ويشهد سوق السعودية حالياً أكثر من 20 علامة تجارية صينية. وفي ظل التنامي السريع والانتشار الكبير لصناعة السيارات الصينية في العالم ودخولها أسواق كبيرة، كان منذ وقت ليس بعيد صعب المنال في مخيلة البعض، وشهد معرض ميونخ الدولي (IAA Mobility) حضوراً لافتاً للعلامات والشركات الصينية، ولم يعد الأمر مجرد مشاركة وزخم فقط، إذ بدأت العديد من الشركات الصينية بافتتاح متاجر بيع فعلياً في أسواق أوروبا (مثل ألمانيا ودول أخرى) التي تشهد علامة زيكر وعلامة Nio الصينيتين، وغيرهما بدء المبيعات الفعلية، إضافة لعملاق صناعة السيارات الصينية بي واي دي وغيره. أما مبيعات السيارات عموماً ففي تقرير نشرته شبكة (المربع نت) المتخصصة في أخبار السيارات ومتابعتها في السوق السعودية، تبين أن عدد السيارات التي تم بيعها في المملكة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي هي 547.873 سيارة بزيادة حوالى 97.997 سيارة عن العام الماضي من الفترة نفسها، بارتفاع حوالى 20,7%، إذ إن مبيعات سنة 2022 من نفس الفترة بلغت 449.876 سيارة.

أما في سوق السيارات المستعملة، فقد قمنا بجولة داخل تطبيق مستعمل وجديد المتخصص في بيع وشراء السيارات من أصحابها، وتبين لنا أن هناك انخفاضاً بسيطاً، خصوصاً في أسعار السيارات الصينية المعروضة، سواء من أصحاب المعارض أنفسهم أو ملاك السيارات، وتبين أن سبب ذلك هو توفر أغلب السيارات المطلوبة لدى الوكيل.