القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي لسوق الذهب في مصر 2725 جنيها، مقابل 2800 جنيها للجرام مستهل تعاملات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3114 جنيها.

عيار 21 يسجل 2725 جنيها.

عيار 18 يسجل 2336 جنيها.

الجنيه الذهب 21800 جنيه.

ارتفع سعر الذهب الفوري خلال تداولات أمس الأربعاء بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى اليوم عند 2006 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع أمس وسجل أعلى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2007 دولار للأونصة.

ورصد التحليل الفني لجولد بيليون، ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1.2% ليربح الذهب 24 دولار للأونصة منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، ويستمر الذهب في محاولة التماسك فوق المستوى 2000 دولار للأونصة واختراق القمة الحالية عند 2007 دولار للأونصة ليتجه إلى المستهدف الأول عند 2020 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 2050 ثم الوصول إلى القمة التاريخية للذهب عند 2080 دولار للأونصة.

محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس أظهر تمسك البنك بسياسة التشديد النقدي والاستعداد لرفع الفائدة مرة إضافية عند الحاجة لذلك، ولكنه أظهر المزيد من الحذر، وهو ما ساهم في وقف النزيف الذي يتعرض له الدولار منذ الأسبوع الماضي بعد بيانات التضخم الضعيفة عن الاقتصاد الأمريكي التي دفعت الأسواق إلى توقع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة وتوقع بداية خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في النصف الأول من 2024.

وبعد محضر اجتماع الفيدرالي وتمسك أعضاء البنك بالتشديد النقدي حتى وصول التضخم لمستهدف البنك 2%، قلل المستثمرين من عمليات بيع الدولار ليتوقف عن الهبوط ولكن مستمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر.





عوائد السندات والذهب

في المقابل استمرت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل في التراجع والتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 1% لتسجل أدنى مستوى عند 4.385%.

ساهمت هذه العوامل في دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، خاصة بعد بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية التي أظهرت انخفاض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 13 عام خلال شهر أكتوبر، الأمر الذي يدل على تأثر أنشطة الاقتصاد الأمريكي سلباً بسلسلة رفع الفائدة التي قام بها الفيدرالي منذ مارس 2022.

هذا وتتوقع الأسواق حالياً احتمال بنسبة 60% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع البنك الفيدرالي في مايو 2024، الأمر الذي يزيد من فرص الذهب للاستقرار فوق المستوى 2000 دولار، لأن انخفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.