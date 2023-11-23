شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الصيني يضخ 519 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الخميس 519 مليار يوان (72.88مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ 460 مليار يوان (64.56مليار دولار) وفقا لنفس الآلية أمس.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. وفي سوق الصرف ارتفع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم الخميس بعد قفزته الكبيرة أمس.

وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني (المركزي) اليوم 7.1212 يوان لكل دولار بزيادة قدرها 42 بيب صيني عن مستواه أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.