شكرا لقرائتكم خبر عن 103.8 مليار ريال صادرات السعودية السلعية في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الصادرات السلعية فى شهر سبتمبر 2023م بنسبة 17.1% عن الشهر المماثل من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 103.8 مليار ريال، منخفضة عن 125.3 مليار وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 17.2 مليار ريال، بنسبة 17.1%، فيما بلغت قيمتها 83.1 مليار ريال مقابل 100.3 مليار فى سبتمبر 2022م.

ووفقا لتقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلى من 80.0% في شهر سبتمبر 2022م إلى 80.1% في شهر سبتمبر الماضي، فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر أغسطس 2023م بمقدار 0.2 مليار ريال وبنسبة 0.1%.

انخفاض الصادرات غير البترولية

سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضاً بنسبة 17.2% عن شهر سبتمبر 2022م، حيث سجلت 20.7 مليار مقابل 25.0 مليار ريال، فيما انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 25.8% بينما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 48.1% في نفس الفترة.

وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير) بمقدار 5.4 مليار وبنسبة 20.7% بالمقارنة مع شهر أغسطس 2023م.

تراجع الواردات

أما على صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر سبتمبر 2023م بنسبة 2.2% بمقدار 1.4 مليار حيث بلغت قيمتها 60.1 مليار ريال، مقابل 61.5 مليار في الشهر المماثل من العام الماضي، كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أغسطس 2023م بمقدار 9.6 مليار وبنسبة 13.7%.

وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 30.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر سبتمبر

2022م بنسبة 35.8 بمقدار 3.5 مليار ريال ، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 27.1% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي انخفضت بنسبة 20.0% بمقدار 1.4 مليار عن شهر سبتمبر 2022م.

أهم السلع المستوردة

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 21.7% من إجمالي الواردات، ثم معدات النقل وأجزاؤها، وهي تشكل %17.9% من إجمالى الواردات.

وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر سبتمبر 2023م إذ بلغت 34.5% مقابل 40.7% في شهر سبتمبر 2022م: وذلك نتيجة للانخفاض الكبير للصادرات غير البترولية، إذ بلغ (17.2%) مقابل الانخفاض في الواردات والذي بلغ 2.2% خلال هذه الفترة.

الصين الوجهة الرئيسة للصادرات

وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 19.0 مليار ريال 18.3% من إجمالي الصادرات في شهر سبتمبر 2023م مما يجعلها الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان وكوريا الجنوبية، بقيمة 11.4 مليار 11.0% من إجمالي الصادرات)، و10.2 مليار (9.9% من إجمالي الصادرات، على التوالي.

وكانت كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، وبولندا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات

المملكة إلى تلك الدول العشر 69.7 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 67.1% من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 12.3 مليار (20.5% من إجمالي الواردات) في شهر سبتمبر 2023م، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 5.2 مليار ريال (%8.7 من إجمالي الواردات)، و4.0 مليار (6.7%) من إجمالي الواردات)، على التوالي.

وكانت كل من الهند، ومصر، وألمانيا، واليابان، وسويسرا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر 37.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.3% من إجمالي الواردات.

5 منافذ جمركية للواردات

يعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية بقيمة قدرها 14.5 مليار ريال، أي ما يعادل 24.1% من إجمالي الواردات في شهر سبتمبر 2023م، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 19.6%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة %11.0%، وميناء رأس تنورة بنسبة 6.6%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.4 %.

وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 67.8% من إجمالي الواردات للسلعية للسعودية.