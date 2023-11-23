الاقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أسعار الذهب في

الخليج 365_الرياض

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.91 ريال، أي ما يعادل نحو 63.18 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 217.17 ريال، أي ما يعادل نحو  57.91 دولار.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 207.30 ريال، أي ما يعادل نحو 55.28 دولار، وعيار 18 وصل 177.68 ريال، أي ما يعادل نحو 47.38 دولار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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